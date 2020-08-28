На Чукотке до 14 сентября продлили ограничительные меры из-за пандемии

ТАСС, 28 августа. Ограничительные меры, введенные для профилактики коронавируса нового типа на Чукотке, продлены до 14 сентября включительно. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ограничительные меры были введены в округе в апреле в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Их действие должно было прекратиться 31 августа.

"В Чукотском автономном округе до 14 сентября включительно продлена часть противоэпидемических мер, введенных из-за коронавируса", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

По информации окружных властей, на Чукотке остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений. Жителям необходимо соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах, а также масочный режим при посещении медицинских организаций, помещений, где предоставляются государственные услуги, аэропортов, магазинов, при поездках в общественном транспорте. Сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Продолжается тестирование на наличие коронавирусной инфекции транзитных пассажиров в чукотских аэропортах Анадыря, Певека и Билибино.

Ранее Чукотка перешла на третий этап снятия ограничений. С соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора начали работу предприятия общественного питания, открылись детские пришкольные площадки и лагеря, возобновили работу кинотеатры. Разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе, а в помещении на каждого человека должно быть не менее четырех кв. метров площади.

За все время пандемии на Чукотке зарегистрирован 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 161 пациент выздоровел, двое умерли.