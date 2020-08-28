Песня "Камчатка в порядке" стала неофициальным гимном региона

ТАСС, 28 августа. Уроженка Камчатки Галина Волкова и композитор Дмитрий Кравченко написали песню "Камчатка в порядке", которая стала неофициальным гимном региона. Об этом в пятницу сообщила администрация Петропавловска-Камчатского.

"У Камчатки появился новый неофициальный гимн. Наша землячка Галина Волкова и известный композитор Дмитрий Кравченко написали песню "Камчатка в порядке", вдохновившись переменами, которые происходят на полуострове. По просьбе главы региона Владимира Солодова творческая общественность помогла снять клип для этой песни", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что видеоролик так понравился жителям Камчатки, что они пересылают его друг другу в социальных сетях и мессенджерах, а местные радиостанции взяли песню в ротацию.

Автор слов и исполнитель Волкова записала свою партию в Новосибирске, где живет после переезда с Камчатки. "Я шесть лет назад уехала с Камчатки, но я ее безумно люблю, бесконечно скучаю по своей родине. И сейчас в Камчатском крае происходят такие большие перемены, которых так и не дождались те, кто уехал в другие города", - приводятся в сообщении слова Волковой.

На полуострове к записи песни подключились другие вокалисты. "Когда песня была готова, пришла мысль создать видеоклип. Но самостоятельно авторы этот проект не потянули бы и через социальные сети обратились к главе региона", - добавили в пресс-службе. Режиссером ролика стала Лора Тингайкина, операторами - Михаил Пешков и Илья Мельников.