В психдиспансере Магаданской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции

ТАСС, 28 августа. Врачи выявили коронавирусную инфекцию у 11 пациентов психоневрологического диспансера в Магаданской области. Все зараженные госпитализированы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения и демографической политики региона.

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"11 пациентов диспансера госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Одна пациентка находится в тяжелом состоянии. У остальных болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести.

Всего в Магаданской области зарегистрировали 1 938 случаев заражения. Из общего числа заболевших 1 551 пациент вылечился, 18 человек умерли.

Губернатор области Сергей Носов 28 августа подписал постановление о продлении ограничительных мер, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции, до 14 сентября включительно. Согласно предыдущему документу, их действие должно было закончиться 31 августа.