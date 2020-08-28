СМИ: памятник конфедератам в штате Луизиана рухнул с постамента из-за урагана "Лаура"

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Памятник армии конфедератов времен Гражданской войны в США (1861-1865) в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана) пострадал в результате урагана "Лаура". Как сообщила в четверг газета USA TODAY , две недели назад городской совет проголосовал за сохранение этой статуи, несмотря на протесты местных жителей.

Речь идет о бронзовой скульптуре солдата армии Конфедеративных Штатов Америки (КША) под названием "Защитники Юга" (The South's Defenders). Она была установлена на высоком постаменте перед зданием суда города Лейк-Чарльз в 1915 году. В последние месяцы монумент стал предметом споров местных жителей, многие из которых выступали за то, чтобы демонтировать статую на волне сносов исторических памятников, связанных с конфедератами. Две недели назад городские власти большинством голосов постановили сохранить памятник нетронутым.

Однако в результате удара стихии ночью со среды на четверг статуя рухнула со своего постамента и несколько деформировалась у основания. На данный момент неизвестно, какова ее дальнейшая судьба.

В ночь на четверг "Лаура", считавшийся на тот момент ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. В указанных штатах около 800 тыс. домов остались без электроснабжения. Погибли по меньшей мере шесть человек.

Волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом, началась в США на фоне массовых протестов и беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Во многих случаях протестующие сносили или уродовали монументы деятелям КША, сражавшимся за независимость южных штатов и сохранение рабства. В ряде городов местные власти сами принимали решение избавиться от вызывающих противоречия в обществе монументов.