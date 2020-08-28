Саратовская область просит выделить дополнительно более 1 млрд рублей на соцвыплаты

САРАТОВ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Саратовской области направили заявку на выделение дополнительных средств из федерального бюджета на соцвыплаты, положенные жителям, в том числе в условиях пандемии. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Саратовской области - министр труда и социальной защиты Сергей Наумов.

"Для предоставления социальных выплат Саратовской области из федерального бюджета уже выделено более 1,8 млрд рублей. Помимо этого, нами направлена заявка на выделение дополнительных бюджетных ассигнований в виде субвенций на сумму 1,1 млрд рублей в этом году", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что средства будут направлены на социальные выплаты жителям, в том числе тем, кто остался без работы в условиях пандемии. По последним данным, на сегодня на учете в службе занятости населения Саратовской области состоит 59,7 тыс. человек, уровень безработицы составляет 5% от численности экономически активного населения.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Саратовской области снизятся по итогам 2020 года, предварительно, на 13% из-за пандемии коронавируса.

По данным на 27 августа, общее количество заразившихся коронавирусом составляет в Саратовской области 11 974. Выздоровели 7 768 человек.