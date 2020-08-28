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Прокуратура проверяет данные о выдаче в Архангельской области питьевой воды по талонам

Ранее в интернете появилась информация, что жители пяти поселков получают воду по талонам

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Прокуратура проверяет появившуюся в интернете информацию о нарушении прав жителей пяти поселков в Архангельской области, которым из-за отсутствия систем водоснабжения выдают питьевую воду по талонам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Генпрокуратура России организовала проверку сведений об обеспечении питьевой водой жителей Архангельской области", - говорится в сообщении.

Генеральной прокуратурой на постоянной основе организован мониторинг ситуации, связанной с организацией надлежащего обеспечения населения питьевой водой. В ходе мониторинга была обнаружена информация о том, что в поселках Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооперативе "Лето" Архангельской области из-за отсутствия систем водоснабжения людям выдают воду по талонам.

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