Попова заявила, что распространение коронавируса в России сегодня управляемо

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России сейчас оценивается как стабилизирующаяся и управляемая. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Совете ректоров.

"Я бы хотела обратить ваше внимание, что эпидпроцесс в Российской Федерации абсолютно управляем. Мы это понимаем, как это делать. <...> Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что это начало ограничительных мероприятий", - сказала она.

По ее словам, у пациентов с бессимптомным течением коронавирусной инфекции может формироваться иммунитет. Она отметила, что пожилые люди составляют 80% от всех умерших из-за коронавируса в России.

Попова уточнила, что более миллиона детей отдохнули в российских летних лагерях, вспышек заражения коронавирусом не было.

По ее данным, не более 6 человек из каждых 10 тыс. отдохнувших на российских курортах летом заразились коронавирусом.