Опрос: почти 50% россиян против, чтобы их дети носили маски в школе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян (47%) против ношения масок детей в школе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные в пятницу.

"Противников ношения масок в школе - 47%. Их доводы: "Маска затрудняет работу легких"; "Ребенок не сможет сидеть несколько часов в маске", - говорится в исследовании.

37% родителей считают ношение маски нужным, среди них 11% респондентов согласны на средства индивидуальной защиты в том случае, если школа будет бесплатно их предоставлять, 26% готовы обеспечивать детей масками самостоятельно.

"Без масок в школу вообще нельзя детей пускать, это вопрос безопасности жизни и здоровья! И менять маску каждые 2-3 часа"; "Маска не очень защитит моего ребенка, она для защиты окружающих на случай, если вдруг мой ребенок стал носителем коронавируса", - прокомментировали респонденты.

Среди настаивающих на ношении школьниками масок мужчин больше, чем женщин: 43% против 32% соответственно. Поддерживают средства индивидуальной защиты в школах 25% родителей моложе 34 лет, 41% родителей в возрасте старше 45 лет.

Опрос был проведен в 264 населенных пунктах с 26 по 27 августа 2020 года. В опросе приняли участие 1 000 россиян, имеющих детей-школьников.

Рекомендации

Минпросвещения и Роспотребнадзор выступили с рекомендациями регионам об организации работы школ. Согласно этим рекомендациям, чтобы минимизировать контакты между учениками, рекомендуется разработать специальные графики учебы и посещения, а за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет, кроме случаев, когда учебный процесс требует специального оборудования. Занятия в актовом или спортивном зале, а также библиотеке можно проводить только с одним классом за урок. Российские регионы будут самостоятельно принимать решение об обязательном ношении масок школьными учителями, руководствуясь эпидемической ситуацией. При этом школы должны ограничивать количество учеников в помещении: при организации уроков на каждого ребенка должно приходиться не менее 2,5 кв. м, при групповой работе и на индивидуальных занятиях - как минимум 3,5 кв. м.