Школы будут сами принимать решения о введении карантина

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Школы будут самостоятельно принимать решение о введении карантина в случае возникновения очагов заражения коронавирусом в классах. Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению в пятницу сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.

"Если возникнет ситуация с карантином на местах в одном классе или школе, <...> школа самостоятельно примет решение о точечном введении карантина. В этой ситуации коронавирусная инфекция ничем не отличается от любой другой", - сказала она, в очередной раз напомнив, что в целом по стране школы начнут работать 1 сентября в традиционном, очном формате.

По словам Романовой, в этом году в школу пойдет около 17 млн учеников, из которых первоклассников - около 1,9 млн человек. "Мы обязательно будет руководствоваться требованиями Роспотребнадзора при подготовке и проведении учебного процесса", - добавила она.

26 августа на совещании президента с членами правительства министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что все школы, детские сады и колледжи в России готовы к началу нового учебного года.