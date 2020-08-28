Попова: иммунитет к коронавирусу нашли у 24-26% обследованных россиян

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Иммунитет к коронавирусной инфекции найден у 24-26% обследованных россиян. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Совете ректоров.

"В среднем по стране от 24 до 26% от обследованного населения имеют значимые титры иммуноглобулина G, при том, что в исследовании у нас не более 0,3% людей, которые говорят о том, что они имели в анамнезе заболевание и обращались или не обращались", - сказала она.

По ее словам, иммунитет к коронавирусной инфекции может формироваться у пациентов, перенесших ее бессимптомно.

"Мы провели исследование серопревалентное в 27 субъектах Российской Федерации, охвачено более 70 тыс. человек. И мы сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей, до 40% (детей мы берем до 18 лет) имеют иммунитет постинфекционный. При этом клинических признаков у них не было", - сказала она.

Кроме того, до 30% лиц старше 60 лет, прошедших это исследование, не имели клинических проявлений, но при этом у них выработался иммунитет. "Это вселяет определеную надежду", - отметила Попова.