В России за сутки выявили 4 829 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 829, общее количество инфицированных достигло 980 405. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Московской области и Чеченской Республике (по 0,2%), Москве, Республике Тыва, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Кабардино-Балкарии, Брянской, Тамбовской, Смоленской, Тульской областях (по 0,3%).

Новые 654 случая выявлены в Москве, 187 - в Санкт-Петербурге, 150 - в Московской области, 133 - в Нижегородской области и 132 - в Ростовской области.

Всего в настоящее время в РФ болеют 165 025 человек.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 905, всего выздоровели 798 466. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 81,4% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны 1 280 пациентов в Москве, 226 - в Нижегородской области, 176 - в Оренбургской области, 151 - в Волгоградской области и 143 - в Ставропольском крае.

Число умерших от коронавируса пациентов за сутки составило 110 человек против 121 днем ранее, всего умерли 16 914 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,72% от всех заразившихся в России.

За сутки умерли 10 пациентов в Москве, 9 - в Санкт-Петербурге, 8 - в Красноярском крае, по 6 - в Ростовской, Свердловской и Кемеровской областях.