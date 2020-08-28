Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился до 0,98, в Москве - до 1, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в пятницу данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Коэффициент сейчас находится ниже единицы в пяти из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся. Это Красноярский край (0,98), Свердловская (0,95) и Московская (0,94) области. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель опустился до 0,82, а в Иркутской области - до 0,79.

В Санкт-Петербурге и Ростовской области коэффициент составил 1,01, в Воронежской области, где выявили максимальное с 15 июля число случаев заражения, - 1,06, а в Нижегородской - 1,08.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.