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Пандемия COVID-19

В России более 2,7 тыс. человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что всего в российских больницах с коронавирусом находится более 80 тыс. пациентов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 2,7 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Совете ректоров медицинских вузов.

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"У нас сегодня на учете состоят более 2,7 тысячи пациентов в тяжелом состоянии", - сказал министр.

Ранее Мурашко сообщил, что всего в российских больницах с коронавирусом находится более 80 тыс. пациентов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 980 405 случаев заражения, выздоровели 798 466 человек, умерли 16 914. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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