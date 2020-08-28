В России более 2,7 тыс. человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 2,7 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Совете ректоров медицинских вузов.

"У нас сегодня на учете состоят более 2,7 тысячи пациентов в тяжелом состоянии", - сказал министр.

Ранее Мурашко сообщил, что всего в российских больницах с коронавирусом находится более 80 тыс. пациентов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 980 405 случаев заражения, выздоровели 798 466 человек, умерли 16 914. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.