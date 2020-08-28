Роспотребнадзор с осени начинает мониторинг распространения коронавируса среди студентов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 1 сентября запускает мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией среди студентов, чтобы выявлять заразившихся без симптомов. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Совете ректоров.

"С 1 сентября мы начинаем в субъектах РФ вести мониторинг инфицированности новым коронавирусом в студенческих коллективах. Мы хотим видеть, сколько студентов на сегодняшний день имеют вирус, не давая клинических проявлений. Учитывая, что при клинических проявлениях эти ребята должны быть изолированы - как студенты, так и преподаватели", - уточнила Попова.

По ее словам, Роспотребнадзор в будущем может отказаться от требования обязательного ношения масок студентами в вузах, но в начале учебного года это необходимо. "Студенты - самая активная по количеству взаимодействий и контактов часть населения нашей страны. Это условие как неизбежное мы ставим на первое время. Возможно, мы сможем от него отказаться, но когда мы начинаем, когда собираем вместе огромные коллективы, участники которых в течение лета побывали в разных местах, пообщались с разными людьми, мы понимаем, что в первую очередь должны защитить всех - и преподавателей, и студентов", - сказала Попова.