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Астраханская школа, где при обрушении плиты пострадали учителя, начнет работу с 1 сентября

При этом часть здания, где произошел инцидент, закроют

АСТРАХАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Школа №58 в Трусовском районе Астрахани, где при обрушении бетонной плиты пострадали два учителя, может начать работу в ограниченном режиме с 1 сентября. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки региона Виталий Гутман.

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"По нашей информации, школа начнет работать 1 сентября, но та часть, где произошло ЧП, будет закрыта. То есть выход из спортзала будет закрыт", - сказал Гутман, уточнив, что два года назад школу ремонтировали.

Как уточнили в городской администрации, являющейся учредителем школы, проводимый в учреждении ремонт был направлен на стяжку трещин в стенах здания, а не на полную реконструкцию. Сейчас образовательное учреждение ждет заключение экспертной комиссии о состоянии здания.

24 августа в помещении спортивного зала школы №58 обрушилась бетонная напольная плита, пострадали два человека - учителя истории и физкультуры, которые проводили осмотр пожарных выходов.

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