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Более 1,6 тыс. занятий помогли организовать стажеры "Московского долголетия" в августе

Кроме того, за 20 дней стажировки подростки смогли привлечь в проект около 500 человек

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет, проходившие стажировку в проекте "Московское долголетие" с 3 по 28 августа, помогли организовать 1,6 тыс. занятий на открытом воздухе, а также приняли около 2 тыс. заявок от пенсионеров на запись в проект. Об этом сообщили в пятницу в пресс-центре программы "Московское долголетие".

"В период с 3 по 28 августа практику проходили 269 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которые работали в 133 районных отделах социальных коммуникаций и активного долголетия, занимающихся реализацией проекта "Московское долголетие". За время стажировки молодые люди приняли около 2 тыс. заявок от представителей старшего поколения на запись в проект, помогали организовать более 1,6 тыс. занятий на свежем воздухе", - говорится в сообщении.

Также за 20 дней стажировки подростки смогли привлечь в проект "Московское долголетие" около 500 человек. Кроме этого, молодые люди помогали участникам проекта разобраться со смартфонами, подключиться к онлайн-занятиям, консультировали по вопросам работы на компьютере и организовывали мастер-классы.

"Ребята стажировались в отделах социальных коммуникаций и активного долголетия, узнавали, как работает город, чем занимаются и какие потребности у москвичей старшего поколения, помогали педагогам, тренерам, участникам. Стажировка подошла к концу, для ребят это не только новые компетенции, опыт, друзья, но еще и дополнительные деньги, которые они самостоятельно заработали", - добавил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, чьи слова приводятся в сообщении.

Стажировку организовал специализированный центр "Моя карьера" по программе "Лето в новом формате" для воспитанников семейных центров города.

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