Детей в России пока не будут прививать от коронавирусной инфекции

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вакцинация детей от коронавирусной инфекции начнется в России только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Общероссийском родительском собрании.

"Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать [вакцинацию детей]", - сказал Мурашко.

По его словам, в первую очередь прививку рекомендуется сделать педагогам старшего возраста. "Будут приоритетные группы, которым будет предлагаться вакцинирование от коронавирусной инфекции. Поскольку в школах работают преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы рекомендуем после поступления вакцин пройти вакцинацию педагогам старшего возраста", - сказал он.

Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.