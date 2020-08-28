Собянин заявил, что коронавирус в Москве будет побежден до весны 2021 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва максимум в течение полугода победит коронавирус, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", - сказал Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.