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Пандемия COVID-19

Собянин заявил, что коронавирус в Москве будет побежден до весны 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Савостьянов/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва максимум в течение полугода победит коронавирус, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", - сказал Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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