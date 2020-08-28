Две партии "Онкаспара" для лечения лейкоза у детей уже завезли в Россию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Тысяча упаковок незарегистрированного в РФ препарата "Онкаспар" для лечения лейкоза у детей уже завезены в страну, сообщила в пятницу пресс-служба Минпромторга РФ со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова.

"Поставку предполагается осуществить в три этапа: в июне, августе и октябре 2020 года, по 500 упаковок. Две партии уже ввезены в страну", - сказал Мантуров. Таким образом, 1,5 тыс. упаковок в 2020 году будут распределены по онкоцентрам страны, отмечает министверство.

Ввозом в Россию препарата занимается Московский эндокринный завод. Субсидии заводу покроют в том числе расходы на уплату налогов и таможенных платежей, перевозку и хранение препарата.

Как отмечает министерство, "Онкаспар", который применяется для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей, производится во Франции, в России аналоги отсутствуют. В случае своевременного начала приема лекарства у пациента больше шансов на ремиссию и отсутствие рецидивов.

В 2019 году у препарата сменился производитель, который не стал продлевать регистрацию "Онкаспара" на территории России, лекарство постепенно исчезло из продажи. В апреле 2020 года правительство выделило более 273 млн рублей на обеспечение ввоза незарегистрированного препарата. Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования ввоза "Онкаспара" в Россию.