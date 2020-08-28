Школы Владимирской области получили почти 265 млн рублей на питание младшеклассников

ТАСС, 28 августа. Образовательные организации Владимирской области получили из федерального бюджета более 235 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания учащихся младших классов. Объем софинансирования из областного бюджета составил более 29 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Владимирская область получит из федерального бюджета субсидию на сумму 235 млн 828 тыс. рублей на организацию бесплатного горячего питания учащихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Объем софинансирования этого расходного обязательства из областного бюджета рассчитан по методике, утвержденной на федеральном уровне, он составит 29 млн 147,281 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Президент РФ в январе в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.