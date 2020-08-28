Адыгея получит дополнительно 227 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

МАЙКОП, 28 августа. /ТАСС/. Республика Адыгея получит дополнительно 227,8 млн рублей на обеспечение ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"Правительством России одобрено увеличение субсидий, предоставляемых в 2020 году Республике Адыгея на осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что объем допфинансирования по этому направлению составил 227,8 млн. рублей, благодаря чему общая сумма выделенных региону средств из резервного фонда кабмина с марта текущего года достигла 408,5 млн рублей. "В Адыгее размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет составляет 4799,5 рублей, на сегодняшний день пособие назначено 13 тыс. 136 семьям на 16 тыс. 288 детей, общий объем выплат составил 560 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Здесь также сообщили, что еще республика получит 43,3 млн рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

"В сложный период пандемии президент и правительство направляют масштабные средства на соцподдержку населения, что особенно важно - помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан, в первую очередь, детям-сиротам и малообеспеченным семьям с детьми", - процитировали в пресс-службе слова главы региона.