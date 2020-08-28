Хабиров заявил о необходимости сохранить производство Башкирской содовой компании

"Оно [производство] должно развиваться, там работает несколько тысяч человек. И в условиях сложной ситуации, связанной с сырьевой базой, нужно активнее думать, что делать с этим производством, как его сохранить. Республика как акционер, имеющий 38% акций компании, не может придерживаться позиции "не будет сырьевой базы - предприятие закроется". В этом случае государство должно подставить свое плечо и взять на себя ответственность за дальнейшее развитие БСК", - сказал Хабиров.

При этом он подчеркнул, что разработка Куштау невозможна. "На горе мы приняли решение, и оно окончательное: все должны уйти. И активисты, и сотрудники БСК. С экоактивистами мы договаривались о создании координационного света по вопросам шихана, он должен быть сформирован через две недели, в случае, если этого не произойдет, 4 сентября мы направим пакет документов для придания Куштау статуса особо охраняемой природной территории. Историю с Куштау надо закрывать, разработка ее невозможна", - ссказал Хабиров.

По его словам, конфликт произошел, в том числе из-за невнимательности власти по отношению к мнению людей. "То, что произошло на Куштау, - это наша недоработка, я это признаю, надо внимательнее изучать мнения людей. Это просчет промышленного блока, который должен оценивать перспективы работы предприятия, это недоработка глав муниципалитетов, потому что с людьми надо работать вживую, а не из кабинетов. Все, что произошло - из-за нашей нерасторопности, невнимательности: принимать решения, не посоветовавшись с людьми, не поняв природу их отношения к тем или иным событиям, неправильно", - отметил Хабиров.