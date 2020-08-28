ЕГЭ по информатике впервые в этом учебном году пройдет на компьютерах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Единый государственный экзамен по информатике в новом учебном году впервые пройдет на компьютерах, заявил в пятницу глава Рособрнадзора Анзор Музаев на общероссийском родительском собрании.

"Информатика у нас в этом году впервые будет проходить на компьютерах, эта технология апробирована", - заявил Музаев.

Ранее подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена в 2021 году.

Данные документы являются основой для составления экзаменационных материалов. С их помощью будущие участники ЕГЭ и их преподаватели могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.