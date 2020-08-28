Глава Башкирии: пандемия показала важность некоммерческих организаций

ТАСС, 28 августа. Пандемия новой коронавирусной инфекции показала, насколько важны социальное волонтерство и работа некоммерческих организаций. Такое мнение высказал глава Башкирии Радий Хабиров в интервью для ТАСС учредителю фонда помощи хосписам "Вера", директору Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюте Федермессер.

"Коронавирусная пандемия в очередной раз показала, насколько важны человеческая инициатива и социальное волонтерство. У нас за время ковида волонтеры выполнили огромный объем работы и реально нам очень сильно помогли", - сказал Хабиров.

Он отметил, что в республике волонтеры, в частности, оказывали поддержку людям, у которых заканчивались продовольственные запасы. "У нас была программа "Продуктовая забота", мы передавали пакеты нуждающимся на довольно большую сумму. Но ты можешь выделить деньги, можешь купить эти пакеты, но надо правильно доставить, найти того, кому это точно нужно, доставить, сказать добрые слова, уточнить, не нужно ли еще что-то. И вот эта огромная армия волонтеров это сделала", - рассказал глава Башкирии.

По словам Хабирова, негосударственные организации в Башкирии также занимаются домами престарелых. "Знаете, там порядок, там хорошо, бабушки хорошо себя чувствуют. Есть вещи, которые НКО делают не хуже, а порой даже лучше", - отметил он.

Поддержка НКО

20 мая глава Башкирии объявил о создании в республике волонтерского центра, который объединит все добровольческие движения региона. По его словам, в новом центре расположатся отделения организаций "Лиза Алерт", "Зеленый патруль", Российские студенческие отряды и другие. Также волонтеры будут защищены страхованием. По данным властей региона, в период самоизоляции работали порядка 5 тыс. волонтеров, продуктовые наборы и другую помощь получили свыше 183 тыс. жителей.

3 октября 2019 года, Хабиров подписал указ о создании Фонда развития гражданского общества республики, который должен оказывать поддержку некоммерческим организациям, бюджет фонда составил 140 млн рублей.