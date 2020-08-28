Линейки в школах Архангельска пройдут на улице только для первых и 11-х классов

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки в школах Архангельска 1 сентября пройдут на открытом воздухе только для учеников первых и 11-х классов, сообщила в пятницу журналистам директора департамента образования администрации города Нина Филимонова.

"Линейки будут проведены для 1 и 11 классов при условии, если территория школы позволяет. То есть, если у школы есть стадион, где возможно соблюсти социальную дистанцию, то будет линейка. Если пришкольной территории нет, то, к сожалению, линейки не будет", - сказала Филимонова.

В этом случае в классах пройдут классные часы без участия родителей. Родители будут допускаться только на линейки при наличии масок.

В Архангельской области с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано 10 602 случая заражения, большинство из них - в Архангельске.