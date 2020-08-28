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Свыше 6 тыс. классных руководителей Липецкой области будут получать ежемесячные выплаты

Их размер составит 5 и 10 тыс. рублей


ЛИПЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. классных руководителей в школах Липецкой области будут получать ежемесячные выплаты в размере до 10 тыс. рублей. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Более шести тысяч классных руководителей в Липецкой области с 1 сентября начнут получать специальные выплаты из федерального бюджета - 5 или 10 тыс. рублей",- сказал Артамонов. Он пояснил, что доплату в 10 тыс. рублей назначат педагогам, ведущим классное руководство в двух и более классах.

"Самая главная задача педагога - развить и привить желание учиться, поддержка классных руководителей, талантливых педагогов, реализующих инновационные образовательные программы, - одно из важнейших направлений в работе областной власти", - заметил глава региона.

Он напомнил, что сейчас классным руководителям доплачивают от 5 до 6 тыс. рублей из областного бюджета. "Новые федеральные выплаты не отменяют региональных: на специальные выплаты педагогам Липецкой области из федерального бюджета выделено почти 158 млн рублей", - уточнил Артамонов.

Как ожидается, вознаграждение за классное руководство будет перечисляться педагогам отдельной суммой, что должно обеспечить прозрачность выплат. 

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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