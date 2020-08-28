В Башкирии создадут "Карту заботы" с информацией о людях, нуждающихся в помощи

ТАСС, 28 августа. В Башкирии на основе полученной от волонтеров за период пандемии информации планируют создать базу семей, которые нуждаются в какой-либо помощи. "Карта заботы" впоследствии будет интегрирована с медицинскими и социальными базами, сообщил глава региона Радий Хабиров в интервью для ТАСС учредителю фонда помощи хосписам "Вера", директору Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюте Федермессер.

"Мы благодаря волонтерской деятельности в период, когда раздавали продукты [с целью поддержки жителей республики в период пандемии], обнаружили огромное количество людей, у которых мы точно знаем состав семьи, характер нуждаемости, адрес проживания. Вот это терять нельзя. И поэтому мы решили создать такую "Карту заботы": мы всю эту информацию загружаем на платформу, в программу, и у нас будет такая база. Она работает примерно так: три месяца прошло - звонок, и вы узнаете, как у них дела", - сказал Хабиров.

Он уточнил, что сейчас информация собрана о более чем 10 тыс. семей. "Эту информацию мы загружаем сейчас в базу - это более 10 тыс. семей. И потом мы будем с ними работать: начнем их "женить" с другими базами, соединять с социальной службой, с медиками и т.д", - уточнил глава Башкирии.

По данным властей региона, в период самоизоляции работали порядка 5 тыс. волонтеров, продуктовые наборы и другую помощь получили свыше 183 тыс. жителей.