В Госдуме предложили представить к госнаградам разработчиков вакцины от коронавируса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пятницу поддержал предложение своего заместителя Леонида Огуля представить разработчиков первой российской вакцины от коронавируса к государственной награде.

Как отметил Огуль в ходе заседания комитета, прошедшего в режиме видеоконференции, "изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено более 24 миллионов человек в мире и [насчитывается] почти 830 тысяч погибших, это настоящий прорыв в области науки и медицины". "Конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые из Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - отметил Огуль, предложив представить разработчиков к государственной награде.

"Изобретали первой вакцины от коронавируса заслуживают право на государственное признание. Наших ученых нужно поддерживать", - ответил Морозов. Он также предложил направить официальное обращение с этой инициативой министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.