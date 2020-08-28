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Пандемия COVID-19

В Госдуме предложили представить к госнаградам разработчиков вакцины от коронавируса

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов также предложил направить официальное обращение с этой инициативой министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пятницу поддержал предложение своего заместителя Леонида Огуля представить разработчиков первой российской вакцины от коронавируса к государственной награде.

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Как отметил Огуль в ходе заседания комитета, прошедшего в режиме видеоконференции, "изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено более 24 миллионов человек в мире и [насчитывается] почти 830 тысяч погибших, это настоящий прорыв в области науки и медицины". "Конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые из Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - отметил Огуль, предложив представить разработчиков к государственной награде.

"Изобретали первой вакцины от коронавируса заслуживают право на государственное признание. Наших ученых нужно поддерживать", - ответил Морозов. Он также предложил направить официальное обращение с этой инициативой министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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