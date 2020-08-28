Объявлены направления тем итоговых сочинений для учеников 11-х классов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Направления тем итоговых сочинений для учеников 11-х классов названы в пятницу в ходе VII Общероссийского родительского собрания, которое проходит в онлайн-формате.

"У нас есть традиция, перед первым сентября объявлять направления тем сочинений для 11-х классов, мы эту традицию не будем нарушать. <...> Само сочинение пройдет, как обычно, в декабре и уже сами темы в рамках этих направлений будут объявлены уже перед началом сочинения", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он попросил огласить направления тем сочинений министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в знак признательности и благодарности врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией. "Первая тема - "Забвению не подлежит" [исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности]. Вторая тема - "Я и другие" [человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит "быть собой"]. Третья - "Между прошлым и будущим": портрет моего поколения" [культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом]", - сказал Мурашко.

Четвертая тема - "Время перемен" (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством). "Сегодня, наверное, это одна из самых важных тем, мы живем во время перемен", - подчеркнул министр здравоохранения.

Пятая - "Разговор с собой" (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования - вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести). "Для российского гражданина, российского человека это всегда было и остается одним из важных элементов его духовной жизни", - добавил Мурашко.

Итоговое сочинение является допуском к сдаче Единого государственного экзамена, оценивается по системе "зачет-незачет". Ученики, получившие "незачет", которые не явились на итоговое сочинение или не завершили его по уважительным причинам, смогут написать в дополнительные сроки.