Песков не будет делать прививку от коронавируса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не собирается делать себе прививку от коронавируса. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Я переболел, собственно это тот же самый эффект, что вакцина. Поэтому я не буду делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли он принять участие в массовой вакцинации.

Комментируя вопрос о том, не настораживают ли его повторные случаи заражения, пресс-секретарь президента заметил, что "это очень спорно". "Медики пока точно не знают, повторно это, не повторно и так далее. Просто медики не могут ответить на этот вопрос", - заключил он, добавив, что потребуется какое-то время для того, чтобы определиться.

Он также уточнил, что речи о "тотальной и обязательной" вакцинации от коронавируса всех сотрудников администрации президента не идет. "Я не исключаю, что кто-то мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытаний вакцины. Но, конечно, о каком-то, скажем так, тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "когда вакцина будет доступна не только для принимающих участие в испытаниях, но и для всех желающих, каждый будет сам принимать решение" о том, делать ли прививку. Он добавил, что нет никакого обязательного правила о вакцинации сотрудников Кремля.

"Нет, конечно! Его не может быть. У нас как у госслужащих есть определенное поражение в правах, связанное с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали", - заключил пресс-секретарь российского лидера.