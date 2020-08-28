Власти Орловской области подлили ограничения из-за коронавируса до 30 сентября

ТАСС, 28 августа. Власти Орловской области продлили ограничения, введенные в регионе для борьбы с распространением коронавируса, а также режим повышенной готовности до 30 сентября. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

"Внести изменения в указ в части продления ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения до 30 сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении. Также в регионе до 30 сентября продлили режим повышенной готовности.

Продленные ограничения в Орловской области предусматривают ношение защитных масок и перчаток в общественных местах, ограничения при проведении массовых мероприятий. Кроме того, на заседании приняли решение завершить с 1 сентября карантин в четырех школах-интернатах для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также 1 сентября в очном формате возобновят работу общеобразовательные школы - 250 из них проведут торжественные линейки на открытом воздухе с ограничением участников, 84 школы от проведения линеек отказались.

К 28 августа в Орловской области выявили 6 889 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время 5 461 человек выздоровел, 105 пациентов с подтвержденным наличием коронавируса умерли.