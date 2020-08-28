Экоактивистка Грета Тунберг вернулась к обычным пикетам у парламента в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Шведская активистка Грета Тунберг вернулась в пятницу к обычным пикетам в защиту климата после того, как весной эти акции ввиду распространения нового коронавируса были перенесены в интернет и стали цифровыми. Теперь ее можно снова увидеть на том же месте перед зданием парламента в центре Стокгольма, где в августе 2018 года она начала проводить одиночные пикеты в защиту климата.

"106-я неделя школьной забастовки. Снова у здания шведского парламента! - написала Грета в Twitter. - Если вы будете проводить забастовку, не забывайте сохранять социальную дистанцию и следовать ограничениям в связи с COVID-19". Запись сделана под фотографией, где активистка стоит в защитной маске вместе с несколькими единомышленниками перед парламентом с плакатом "Школьная забастовка в пользу климата".

Тунберг известна во всем мире как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 и 2020 годов, а также отмечена рядом других наград. Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала "Тайм".

23 сентября 2019 года Грета с трибуны ООН обрушилась с обвинениями в адрес мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, - "это деньги и сказки про экономический рост". На речь активистки отреагировали президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и многие другие. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления в ООН экоактивистки Тунберг и осуждает использование детей и подростков в чьих-то интересах.