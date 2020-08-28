Японский монетный двор выпустит памятные монеты в честь юбилея аниме Евангелион

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Японский монетный двор планирует выпустить памятные монеты в честь 25-летия выхода на телеэкраны популярного японского анимационного сериала "Евангелион" (Neon Genesis Evangelion). Об этом сообщает агентство Kyodo.
Предварительные заказы на коллекционные монеты будут приниматься через интернет-магазин монетного двора или по почте до 17 сентября. Монеты также можно будет приобрести с ноября этого года в официальных магазинах Evangelion в префектурах Токио, Осака и Фукуока, а также за рубежом.
Coin sets celebrating 25 years of #Evangelion to be issued#japan #エヴァンゲリオンhttps://t.co/lofdha3zNx— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) August 27, 2020
Подарочные наборы монет с зеркальной отделкой будут продаваться за 13 700 иен (около $130). Всего планируется продать 20 тыс. таких комплектов для нумизматов. Они будут состоять из шести монет с номиналом в 1, 5, 10, 50, 100 и 500 иен и кожаного футляра. Также в набор будет входить серебряная медаль с цветным изображением человекоподобного робота, которым управлял главный герой анимационного сериала Синдзи Икари.
Помимо них в продажу поступят 50 тыс. обычных наборов стоимостью в 2 500 иен (около $24). В каждый также войдут шесть монет разного номинала, которые находятся в обращении, а также медаль с изображением главных героев анимационного сериала Синдзи Икари и Рей Аянами.
Первая серия аниме "Евангелион" была показана по телевидению 4 октября 1995 года. Главные герои анимационного сериала пилотируют гигантских человекоподобных роботов, чтобы остановить вторжение инопланетных существ. В сериале присутствуют отсылки к концепциям иудаизма и христианства.
"Евангелион" является одним из самых известных японских анимационных сериалов. В 1996 и 1997 годах он занял первое место по версии журнала Animage. Этот сериал вдохнул новую жизнь в японскую индустрию аниме, испытывающую трудности в связи со стагнацией, с которой столкнулась экономика Японии в начале 1990-х годов. По мнению директора анимационного канала AT-X Кейсукэ Иваты, именно грандиозный успех "Евангелиона" вызвал огромный интерес к японскому аниме за рубежом.