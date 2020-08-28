Японский монетный двор выпустит памятные монеты в честь юбилея аниме Евангелион

Предварительные заказы на коллекционные монеты будут приниматься через интернет-магазин монетного двора или по почте до 17 сентября. Монеты также можно будет приобрести с ноября этого года в официальных магазинах Evangelion в префектурах Токио, Осака и Фукуока, а также за рубежом.

Подарочные наборы монет с зеркальной отделкой будут продаваться за 13 700 иен (около $130). Всего планируется продать 20 тыс. таких комплектов для нумизматов. Они будут состоять из шести монет с номиналом в 1, 5, 10, 50, 100 и 500 иен и кожаного футляра. Также в набор будет входить серебряная медаль с цветным изображением человекоподобного робота, которым управлял главный герой анимационного сериала Синдзи Икари.

Помимо них в продажу поступят 50 тыс. обычных наборов стоимостью в 2 500 иен (около $24). В каждый также войдут шесть монет разного номинала, которые находятся в обращении, а также медаль с изображением главных героев анимационного сериала Синдзи Икари и Рей Аянами.

Первая серия аниме "Евангелион" была показана по телевидению 4 октября 1995 года. Главные герои анимационного сериала пилотируют гигантских человекоподобных роботов, чтобы остановить вторжение инопланетных существ. В сериале присутствуют отсылки к концепциям иудаизма и христианства.

"Евангелион" является одним из самых известных японских анимационных сериалов. В 1996 и 1997 годах он занял первое место по версии журнала Animage. Этот сериал вдохнул новую жизнь в японскую индустрию аниме, испытывающую трудности в связи со стагнацией, с которой столкнулась экономика Японии в начале 1990-х годов. По мнению директора анимационного канала AT-X Кейсукэ Иваты, именно грандиозный успех "Евангелиона" вызвал огромный интерес к японскому аниме за рубежом.