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Умер один из авторов мультсериала о Скуби-Ду Джо Руби

Внук сценариста Бенджамин Руби отметил, что даже в старости сценарист никогда не переставал писать и творить

ТАСС, 28 августа. Аниматор и сценарист Джо Руби, один из авторов мультипликационного сериала о приключениях собаки Скуби-Ду, умер в среду на 88-м году жизни. Об этом сообщил журнал Variety.

По его данным, сценарист и исполнительный директор Руби, участвовавший в создании мультсериала в соавторстве с продюсером Кеном Спиросом, умер от естественных причин в Вестлейк-Виллидж, штат Калифорния. "Даже в старости он никогда не переставал писать и творить" - рассказал внук сценариста Бенджамин Руби.

Джо Руби, автор оригинального сериала о Скуби-Ду "Скуби-Ду, где ты!" родился в Лос-Анджелесе в 1933 году. Карьеру художника-мультипликатора Руби начал в студии Walt Disney Productions, после чего вместе с Кеном Спирсом основал студию Hanna-Barbera в 1957 году, где были созданы его наиболее известные фильмы, среди которых также "Чудо-пес Динамит", "Ябберджау" и продолжение серий о Скуби-Ду.

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