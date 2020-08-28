Собянин: вынужденный перевод школ Москвы в онлайн не сказался на высоких результатах ЕГЭ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московские школьники сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году не хуже, чем в предыдущем году, несмотря на ситуацию с коронавирусом в столице и вынужденный перевод системы образования в онлайн-формат. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"На сегодняшний день можно сказать, что мы выдержали эти испытания [вынужденный переход на онлайн-обучение], и итогом всей этой большой работы стал Единый государственный экзамен. Мы самым серьезным образом работали над тем, чтобы не ухудшить знания школьников, чтобы их подготовить к этому серьезному экзамену, понимая, что от него зависит дальнейшая судьба и учеба наших московских детей <...> Понятно, что подготовка к ЕГЭ начинается с первого класса, когда ребенок проходит все стадии образования, и, очевидно, что последние месяцы очень важны для подготовки к экзамену. Наша система, не только деятельность, а вся система выдержала экзамены, и сегодня можно с уверенностью сказать, что ЕГЭ был сдан в этом году не хуже, чем в прошлом году", - сказал Собянин.

По его словам, педагогическое сообщество, сами учащиеся, их родители сделали все возможное, чтобы учебный процесс даже в сложных условиях продолжался. Мэр отметил, что осуществить такой переход в неподготовленной системе было бы невозможно. По словам Собянина, московская система образования оказалась наиболее подготовленной к этим вызовам, так как располагает широкой технологической базой, в городе налажены информационные системы и скоростной интернет, также работают Московская электронная школа с электронными библиотекой и дневником.

"Мы с вами прошли серьезные испытания, которые школьная система, образовательная система не переживала уже многие десятилетия. Одномоментно закрылись все школы Москвы, в ограниченном режиме работали дошкольные учреждения, были закрыты техникумы, вузы. Почти 2 млн детей и подростков оказались дома, на самоизоляции, учителя, педагоги, по сути дела, оказались без работы. Мы все переживали за своих родных, близких, за их здоровье и жизнь. Это все накладывалось друг на друга, и, конечно, психологическая ситуация была сложной", - сказал мэр.

Собянин добавил, что в планах столичных властей улучшение материальной базы системы образования, строительство детских садов и школ, реконструкция старых зданий учреждений, внедрение новых технологий в образовательный процесс, создание современных классов, благоустройство школьных территорий и т. д. "Абсолютно точно надо развивать наше предпрофильное образование, которые показало в этих условиях [пандемии] очень хорошие результаты. В Первом меде у нас уже больше 40% поступило москвичей, в МФТИ - уже больше трети, никогда такого не было", - сказал он.

Мэр также подчеркнул, что главной задачей системы столичного образования является достижение его высоко качества, а также воспитание маленьких москвичей таким образом, чтобы они смогли уверенно чувствовать себя во взрослой жизни. "Сегодняшняя ситуация снова нам подсказала, что наши подростки, выходя из стен нашей школы должны быть приспособлены к реалиям жизни, быть способными противостоять трудностям, брать на себя ответственность, быть патриотами своего города и страны", - сказал Собянин.