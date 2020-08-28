Все регионы готовы обеспечить учеников начальных классов горячим питанием

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Все регионы России готовы обеспечить учеников начальных классов горячим питанием в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на Общероссийском родительском собрании.

"На сегодняшний день и система образования, и Роспотребнадзор, и регионы готовы к реализации поручения президента РФ <…> об обеспечении бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов", - сказал Кравцов.

Министр добавил, что родители приглашены к контролю за реализацией проекта, а также составлению меню. "До 1 сентября все школы должны опубликовать варианты меню, и родители с ними могут ознакомиться и при необходимости посоветовать, внести какие-то корректировки. Понятно, что все изменения должны соответствовать нормам Роспотребнадзора", - отметил он.

Президент РФ в январе в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.