Российские школьники напишут итоговое сочинение 2 декабря

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ученики российских школ напишут итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), 2 декабря 2020 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Основной срок написания итогового сочинения в новом учебном году - 2 декабря 2020 года. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки - 3 февраля и 5 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе общероссийского родительского собрания озвучил пять направлений для тем итогового сочинения в выпускных классах в 2020-2021 учебном году. Это "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения", "Время перемен", "Разговор с собой".