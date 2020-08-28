В детдомах Крыма выявили системные нарушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Проверки детских домов Крыма, организованные после появления в социальных сетях информации об истощенном двухлетнем мальчике, выявили системные нарушения. Об этом в пятницу сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова ранее направила в Крым специалистов аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка для проверки соблюдения прав воспитанников детских домов-интернатов. Поводом послужило обращение женщины об истощенном двухлетнем мальчике, взятым ею из симферопольского дома ребенка "Елочка".

"Окончательные результаты будут даны после подробного анализа всех нарушений, выявленных в детских учреждениях республики. Вместе с тем уже можно отметить выявленные системные нарушения. В частности, 80 воспитанников дома ребенка "Елочка", которые нуждаются в специализированном питании, не получали его, так как не была разработана и подобрана необходимая программа питания из-за отсутствия специалиста. Кроме того, родители этих детей, в том числе и приемные, даже не знают, что их детям необходима особая программа питания, при этом они отмечали, что дети недоедали", - говорится в сообщении.

На сайте сообщается, что в Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов, который подчиняется Министерству труда и социальной защиты Крыма, не хватает врачей на всех 113 воспитанников, вследствие чего дети с ограниченными возможностями и различными заболеваниями фактически не могут получить необходимую квалифицированную медицинскую помощь, специализированные реабилитационные программы.

"Мы видим, что, едва выйдя из стен детского дома-интерната, ребенок начинает набирать вес. Значит, этот вопрос можно было решить, но его не решали. И это страшно. К сожалению, подобные нарушения, цена которым - детские судьбы и их здоровье, не только в Крыму", - приводятся на сайте слова Кузнецовой.

Отмечается, что проверки детских домов-интернатов в других регионах выявили огромное число нарушений - в обеспечении медицинской помощью и защите имущественных и иных прав воспитанников. "В итоге президентом России даны поручения, и разработанный план по совершенствованию деятельности этих учреждений пока не подписан в правительстве. Только после этого ситуация может принципиально измениться, а пока мы будем чутко реагировать на каждый подобный случай в ручном режиме", - подчеркнула Кузнецова, ее слова также приводятся в сообщении.

О состоянии ребенка

Сотрудники аппарата детского омбудсмена и московские врачи посетили мальчика - бывшего воспитанника специализированного дома ребенка, который поступил в больницу с низкой массой тела. "По физическим параметрам он значительно уступает сверстникам и соответствует показателям годовалого ребенка. В настоящее время он находится на лечении в Симферопольской центральной районной клинической больнице, после госпитализации ребенок уже начал прибавлять в весе", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что после осмотра мальчика составлено заключение и даны необходимые рекомендации по его лечению. "Врачи сошлись во мнении, что состояние малыша вызвано недостаточным вниманием к организации питания ребенка. Обнаруженные у него нарушения здоровья хирургически устранимы, однако пока не показаны из-за дефицита веса и раннего возраста. По согласованию с опекуном лечение ребенка будет продолжено после достижения им необходимого для медицинского вмешательства возраста и параметров", - сообщается на сайте.

О ситуации

Проверку информации о том, что в специализированном доме ребенка "Елочка" в Симферополе за детьми оказывался ненадлежащий уход, взял под личный контроль глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В министерстве здравоохранения республики сообщали, что воспитанники дома ребенка "Елочка" обеспечены всеми условиями для физического и психического развития, там не было инцидентов, связанных с плохим уходом за детьми и жестоким обращением с ними. Отмечалось, что дом ребенка "Елочка" является единственным в Республике Крым учреждением для детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки, имеющих заболевания нервной системы, нарушения психики и поведения, слуха, зрения, в возрасте до четырех лет, и ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до семи лет.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева в свою очередь сообщила ТАСС, что ранее не получала жалоб о ненадлежащем содержании или истощении воспитанников в доме ребенка "Елочка" в Симферополе. По ее обращению прокуратура республики проверяет эту информацию. Информацию о ненадлежащем уходе за детьми в доме ребенка также проверяет СК.