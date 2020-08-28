Родителей первоклассников в Москве пустят на школьные линейки только в масках

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки в московских школах пройдут в этом году только для первоклассников из-за ситуации с коронавирусом. Поприсутствовать на них смогут и родители, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Общешкольные линейки отменены, чтобы снизить количество контактов между учениками разных классов. Также будет изменено расписание занятий в школах, чтобы параллели не пересекались между собой, усилены меры эпидемиологической безопасности. Все это позволит провести праздник для тех, кому он особенно важен - для первоклассников", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, торжественные мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности. "Родители смогут присутствовать в школе, но обязательно в масках, дети смогут использовать средства индивидуальной защиты по желанию. Что касается педагогов, то вне классов они также обязательно будут находиться в масках", - рассказали в ведомстве.

Для школьников с 2 по 11 классы в День знаний пройдут классные часы.