{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального

Меркель не исключила общеевропейской реакции на инцидент с Навальным

По словам канцлера, "было правильно и хорошо", что Германия заявила о готовности принять Навального

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что последует общеевропейская реакция на случившееся с Алексеем Навальным, когда будет больше ясности об обстоятельствах ухудшения здоровья блогера. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

На эту тему

По ее словам, "было правильно и хорошо", что Германия заявила о готовности принять Навального. "Когда у нас будет больше ясности об обстоятельствах [ухудшения здоровья Навального], мы попытаемся, так же, как это было в случае со Скрипалем, инициировать европейскую реакцию", - сказала Меркель. Канцлер считает, что инцидент с россиянином - "это не только германская проблема". Одновременно она признала, что возможности властей ФРГ по прояснению причин ухудшения здоровья Навального "ограничены".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета рейсом Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В минувшую субботу его доставили в клинику Charite в Берлине. В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно, пока не известно.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура еще 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
Молния
Белоруссия намерена начать клинические испытания вакцины России от коронавируса в сентябре
Читать полностью