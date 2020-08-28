Меркель не исключила общеевропейской реакции на инцидент с Навальным

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что последует общеевропейская реакция на случившееся с Алексеем Навальным, когда будет больше ясности об обстоятельствах ухудшения здоровья блогера. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, "было правильно и хорошо", что Германия заявила о готовности принять Навального. "Когда у нас будет больше ясности об обстоятельствах [ухудшения здоровья Навального], мы попытаемся, так же, как это было в случае со Скрипалем, инициировать европейскую реакцию", - сказала Меркель. Канцлер считает, что инцидент с россиянином - "это не только германская проблема". Одновременно она признала, что возможности властей ФРГ по прояснению причин ухудшения здоровья Навального "ограничены".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета рейсом Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В минувшую субботу его доставили в клинику Charite в Берлине. В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно, пока не известно.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура еще 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске.