Меркель рассказала, что во время пандемии ей не хватает спонтанных встреч

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что во время пандемии больше всего ей недостает спонтанных встреч со знакомыми.

"Больше всего я скучаю по спонтанным встречам с другими людьми", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.

Также в ходе общения с прессой канцлер напомнила, что в начале пандемии была вынуждена отправиться на двухнедельный карантин, но в итоге все ее тесты на коронавирус оказались отрицательными. "Я знаю, как это долго тянется, даже когда очень много дел", - отметила глава кабмина. Сейчас, по ее словам, регулярные тесты она не сдает.