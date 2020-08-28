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Пандемия COVID-19

Меркель рассказала, что во время пандемии ей не хватает спонтанных встреч

Канцлер ФРГ напомнила, что в начале пандемии была вынуждена отправиться на двухнедельный карантин, но в итоге все ее тесты на коронавирус оказались отрицательными

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что во время пандемии больше всего ей недостает спонтанных встреч со знакомыми.

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"Больше всего я скучаю по спонтанным встречам с другими людьми", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.

Также в ходе общения с прессой канцлер напомнила, что в начале пандемии была вынуждена отправиться на двухнедельный карантин, но в итоге все ее тесты на коронавирус оказались отрицательными. "Я знаю, как это долго тянется, даже когда очень много дел", - отметила глава кабмина. Сейчас, по ее словам, регулярные тесты она не сдает.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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