Более половины россиян готовы платить за образование своих детей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Образование детей готовы оплачивать 57% россиян, такие данные, имеющиеся в распоряжении ТАСС, привел исследовательский холдинг "Ромир".

"В той или иной степени готовы оплачивать детское образование 57% российских родителей, - отметили авторы исследования. - Данный результат показывает сохранение спроса на платное образование детей в сравнении с прошлым годом (55% в 2019 году) и сниженные показатели в сравнении с 2015 годом (64% в 2015 году)".

Согласно представленным данным, каждый третий россиянин (36%) готов оплачивать собственное образование, в том числе платные курсы повышения квалификации (51%) или второе высшее образование (39%). Детям россияне в первую очередь готовы оплатить первое (58%) и второе (43%) высшее образования, 27% - повышение квалификации, 18% - обучение в магистратуре, 16% - обучение в аспирантуре, 15% - общее профессиональное образование.

Не готовы оплачивать образование детей 37% респондентов.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.