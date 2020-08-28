Подрячик назвал причину появившейся пробки на трассе "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Установку барьерных ограждений завершают в пятницу на одном из участков трассы "Таврида", поток машин перенаправлен на участок старой дороги, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-подрядчика "ВАД", строящей трассу, комментируя сообщения о пробках на дороге.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, проехав за рулем "Ауруса" по пятому участку трассы "Таврида", дал разрешение на открытие рабочего движения автомобилей. В пятницу в СМИ появилась информация, что на нескольких участках трассы образовались пробки, из четырех полос для проезда открыта только одна, на остальных лежит строительный мусор.

"На шестом этапе строительства в Бахчисарайском районе завершается установка барьерного ограждения. Движение транспорта у села Новопавловка идет по участку старой дороги", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что поток транспорта будет переориентирован на этот участок трассы "Таврида" до конца дня 28 августа.

Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году. Сейчас рабочее движение запущено по семи участкам трассы. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех.