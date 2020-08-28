Церемония открытия музея Боевой славы прошла в Дудинке на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Церемония открытия музея Боевой славы состоялась в пятницу в Дудинке, городе в арктической части Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Таймырского муниципального района.

"Создание [музея] приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. <...> В перспективе музей должен стать общественным центром, куда смогут приходить все жители Таймыра, рассказывать истории из жизни своих родных и близких в военные годы", - сообщила пресс-служба.

В музее нашли свое отражение подвиги таймырцев - участников Великой Отечественной войны. В подборе экспонатов участвовали пограничники, члены Норильского боевого братства, неравнодушные жители города. В музее представлено оружие, боевые и трудовые награды республик Советского Союза, автобиографические данные, воспоминания сослуживцев, письма, фотографии, дающие яркое представление о времени и людях, оформлена экспозиция, посвященная защите Диксона.

Таймыр - единственная территория за Уралом, где были сражения с нацистами. В августе 1942 года защитники порта Диксон отбили атаку германского тяжелого крейсера "Адмирал Шеер", тем самым сорвав планы гитлеровского командования нарушить советское судоходство по Северному морскому пути.

В Красноярском крае было сформировано около 50 воинских соединений и подразделений, принимавших участие в Великой Отечественной войне, от стрелковых дивизий и авиаполков до батальонов связи и отдельных автомобильных рот. Наиболее известные из них - 17-я гвардейская, 309-я стрелковые дивизии, 78-я добровольческая бригада. Под Ленинградом сражались 374-я, 378-я и 382-я стрелковые дивизии. В 1941 году погибла кадровая довоенная 91-я стрелковая дивизия, в 1942 году - 228-я и 301-я дивизии, формировавшиеся на территории региона.