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Пандемия COVID-19

Белоруссия намерена начать испытания российской вакцины от коронавируса в сентябре

Белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях республики

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Россия и Белоруссия наладили взаимодействие по вопросу проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которые планируется начать в сентябре. Об этом сообщил Минздрав Белоруссии в пятницу в телеграм-канале.

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"В рамках выполнения договоренностей между главами государств Беларуси и России по проведению клинических испытаний российской вакцины от коронавируса и ее последующей регистрации проведены две телеконференции с участием экспертов высокого уровня. На сегодняшний момент специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по данному вопросу. По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать клинические испытания планируется в сентябре текущего года", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, отмечается, что белорусские специалисты "прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях республики".

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БелоруссияРоссияПандемия COVID-19
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