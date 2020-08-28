В центре "Сириус" на Кубани появится арт-квартал

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 28 августа. /ТАСС/. Новый арт-квартал появится в городском округе Сириус в Краснодарском крае. Об этом на форуме "Таврида" в Крыму сообщила руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"На фоне Олимпийского парка мы строим арт-квартал. Чтобы наш Научно-технологический университет и Инновационный центр привлекал таких же новаторов, которые развивают и используют объекты инфраструктуры и новые технологии для того, чтобы про них рассказывать и увлекать как можно больше тех, кто может за счет своих знаний и умений показывать, как это может работать в интересах всех регионов", - сказала Шмелева.

Она отметила, что строительство нового квартала позволит приглашать выпускников Образовательного центра "Сириус" и студентов Научно-технологического университета для дальнейшего их развития на образовательной площадке. "На сегодняшний день у нас есть все возможности и вообще [открыт] вход в город Сириус, который образовался вокруг школьного образовательного проекта", - подчеркнула Шмелева.

Кроме того, она добавила, что в Сириусе в настоящее время строится уникальный концертный зал, где также будет располагаться художественная галерея.

Центр "Сириус" открыли в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.

В течение последних лет вокруг "Сириуса" активно начала развиваться инфраструктура. Так появились одноименные Научно-технологический университет и Парк науки и искусства. Позднее образовали новый городской округ Сириус.