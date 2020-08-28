Конкурс в творческие вузы в 2020 году составил 7 человек на место

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Конкурс при поступлении в российские высшие учебные заведения творческой направленности в 2020 году вырос по сравнению с предыдущим годом и составил около семи человек на место. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

"Что касается наших вузов, здесь конкурс нас не может не радовать. В этом году - порядка 7 человек на место. Это выше чем в прошлом году, в прошлом было 5,5-6 человек на место. Самое популярное направление - "Телевидение", в среднем по всем организациям - 46 человек на место, "История искусств" - 37, "Режиссура кино и телевидения" и "Журналистика" - 33 человека на место", - сказала она.

Ярилова отметила, что конкурс по профилю "Режиссура кино и телевидения" в прошлом году был на треть меньше, он составлял 22 человека на место. Высоким остается также конкурс по направлению подготовки "Актерское искусство" стабильно - 21 человек на место.

Замминистра рассказала, что конкурс в средние специальные учебные заведения также увеличился, он составил примерно пять человек на место, в то время как в прошлом году он был - 3,5-4 человека. "Самые популярные специальности - "Дизайн", там 11 человек на место. Это "Живопись" и "Вокальное искусство", там по восемь человек на место", - поделилась она.

Ярилова напомнила, что 48 вузов культуры и искусства, находящиеся в ведении Министерства культуры, ежегодно принимают порядка 8 тыс. студентов на бюджетной и внебюджетной основе. В 2020-2021 учебном году установлено 6,5 тыс. бюджетных мест. По поручению президента еще 105 мест добавили на образовательные программы бакалавра и специалитета, 40 мест - на ассистентуру и стажировку.

Иностранные абитуриенты

Ярилова добавила, что по квоте в 2020 году в вузы культуры приняты 175 иностранных граждан, примерно такое же количество досье находятся на рассмотрении образовательными организациями. Всего квота ежегодно составляет 500 человек. Фактически датой завершения приемной кампании для иностранных граждан считается 1 октября.

Как сообщил ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, впервые в вузе был беспрецедентный конкурс на режиссуру - больше 110 человек на место, и 11 человек на место - на продюсирование. "Никто не мог подобного вспомнить, чтобы такой конкурс был на продюсерском факультете", - отметил он. Ректор добавил, что на театральный факультет был традиционный конкурс - 300 человек на место.

В свою очередь, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев сообщил, что институт получил заявления практически из всех регионов, также поступило около 50 иностранцев. "Всего было около 4,2 тыс. заявлений. Из них более 3 тыс. - на актерский. Конкурс 134 человека на место. Режиссура игрового кино - больше 50 человек на место", - рассказал он.

В Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского конкурс составил четыре человека на место в среднем, сообщил его директор Владимир Демидов. "Конечно, лидируют вокалисты, свыше 200 человек пробовались, а взяли 12", - сказал он. Большой конкурс зафиксировали среди пианистов, чуть меньше, но также значительный, - среди музыкантов, играющих на духовых инструментах. Демидов отметил, что на поступление приехали 533 абитуриента из 63 регионов.