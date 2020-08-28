Верховный суд отменил штраф жительнице Архангельской области, оскорбившей экс-губернатора

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Верховный суд России отменил штраф в размере 30 тыс. рублей, наложенный на жительницу Котласа Светлану Бакшееву за оскорбление в социальных сетях бывшего губернатора Архангельский области Игоря Орлова. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Судом удовлетворено представление Генеральной прокуратуры РФ и отменено решение о наложении штрафа на административного ответчика", - сказала собеседница агентства.

Как следует из материалов дела, Бакшеева резко отреагировала во "ВКонтакте" на слова Орлова, который назвал участников мусорного протеста в Шиесе шелупонью. Генеральная прокуратура обосновала свое представление тем, что "проявление неуважения к федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является".

Котласский горсуд оштрафовал Бакшееву на 30 тыс. руб. Женщина подала жалобу в Архангельский областной суд, но тот признал решение первой инстанции законным. Тогда Бакшеева обратилась в ЕСПЧ с жалобой на вмешательство властей в ее право на свободу выражения.