В Татарстане на школьных линейках на улице смогут присутствовать не более 100 человек

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки в школах Татарстана, проводимые на улице, смогут посетить не более 100 человек, в помещении - не более 50. Об этом в пятницу сообщается на сайте Минобрнауки республики.

"В Татарстане на линейках в День знаний, которые пройдут на улице, смогут присутствовать не более 100 человек, в помещении - не более 50. 1 сентября школьные линейки пройдут в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

Мероприятия в школах организуют отдельно для каждой группы параллельных классов, другие общешкольные мероприятия отменили. При посещении школы родители обязаны соблюдать масочный режим.

По состоянию на 28 августа в Татарстане зарегистрировали 6 424 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровели за весь период 5 235 человек, сообщает пресс-служба Минздрава республики.