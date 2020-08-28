В медицинском центре Крыма начнут выполнять операции с технологиями виртуальной реальности

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Клинический медицинский многопрофильный центр святителя Луки Крымского федерального университета до конца года внедрит технологии виртуальной реальности в процесс проведения урологических операций, сообщается в пятницу на сайте университета (КФУ).

"Мобильная система автоматизированного планирования, управления и контроля результатов хирургического лечения Autoplan, созданная сотрудниками Самарского государственного медицинского университета, получила дальнейшее развитие. Мобильный комплекс представляет собой стойку из системного блока, экрана и камеры, работающей на основании принципов инфракрасного трекинга - виртуальной реальности. Во время операции врачи работают с указкой со специальными светоотражающими сферами. Новейший медицинский комплекс планируют внедрить в процесс лечения в Клиническом медицинском многопрофильном центре святителя Луки до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что методика интраоперационной навигации разрабатывается специалистами клинического центра. "В ходе проведения урологических операций мы адаптируем систему интраоперационной навигации, которую на сегодняшний день применяют в нейрохирургии. Это нововведение реализуется в ходе проекта "умная операционная", в центре которого сотрудники Крымского федерального университета", - приводятся в сообщении слова руководителя КММЦ святителя Луки КФУ Сергея Ерёменко.

Система хирургической навигации позволяет избежать облучения медицинского персонала и значительно сократить реабилитацию пациента, отмечается в сообщении.

"На основании данных компьютерной и магниторезонансной томографий строится персонифицированная 3D-модель органа, за счет чего врач может четко видеть интересующую зону и понять, как правильно к ней подойти. Эту, своего рода, визуализацию для врачей можно сравнить с навигатором для водителя", - объяснила сотрудник института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Ирина Рахматулина, которую процитировали на сайте.